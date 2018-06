Come ti dribblo la Costituzione: un libro affronta il tema attualissimo

BRINDISI - Al Theodorvs Caffè e Cucina, in Via del Mare 36 a Brindisi, verrà presentato il volume “La Costituzione spiegata agli italiani” Edizioni Voilier, 144 pagine, 15 euro). L'appuntamento è per le ore 18,30 con l’avv. Emilio Graziuso, l’avv. Raffaele Marzo, l’ing. Alessandro Cannavale e il prof. Enrico Cuccodoro. Nel settantesimo aniversario della nostra Carta Costituzionale, il volume intende mettere l’accento su quanta parte delle norme fondanti del nostro Stato sia puntualmente disattesa nel quotidiano di cittadini e governanti.

Conoscere la storia e le logiche del nostro ordinamento costituzionale è indubbiamente il primo passo. Eppure la conoscenza non basta. Innamorarsene è il secondo passo, quello fondamentale. Per raggiungere tale scopo ci si è affidati all’esperienza e al contagioso entusiasmo di un costituzionalista di ferro come Enrico Cuccodoro, docente di Diritto Costituzionale dell’Università del Salento, e alla matita pungente di Francesco “Cecco” Dotti, vignettista e illustratore, toscano di origini e sardo di adozione, noto ai più per la lunga militanza in quella straordinaria fucina di satira e umorismo che è “Il Vernacoliere” di Livorno.

Ad arricchire ed integrare l’analisi con ulteriori e differenti punti di vista i contributi degli avvocati Raffaele Marzo ed Emilio Graziuso e dell’ingegnere Alessandro Cannavale. Così, tra commenti e approfondimenti, sarà presentata una lettura nuova del testo costituzionale, in cerca delle nostre radici identitarie e lungo il fil rouge di una rinnovata pedagogia istituzionale.