Principio di incendio su auto: tempestivo intervento dei pompieri evita il peggio

BRINDISI – Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato, nella mattinata di oggi, che l’ennesimo incendio per autocombustione si trasformasse in un imponente rogo nel centro abitato. Alle 8.30 circa in via Fulvia, quartiere Cappuccini, dal vano motore di ina Fiat Punto è uscito fumo. Il proprietario non ha esitato a contattare gli uomini del 115 che giunti sul posto nel giro di pochi secondi hanno sedato il principio di incendio. Qualche minuto in più di ritardo e, come è successo in altre occasioni, l’auto si sarebbe trasformata in una palla di fuoco con conseguenze più disastrose e pericolose anche per la Salute pubblica.