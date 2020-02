Lite con l'inquilino: proprietario fa un buco, entra e mura la porta

MESAGNE – Tra inquilino e proprietario non mettere il dito, ma ieri a Mesagne in via Alfieri in mezzo sono stati costretti a mettersi i carabinieri della stazione locale, e ci è scappato l’arresto. Quello del proprietario dell’abitazione. Quando è troppo, è troppo. Ma che aveva combinato il 69enne protagonista principale della vicenda? State a sentire.

Il pensionato ne aveva fino alla cima dei capelli dell’inquilino, un 63enne, sempre del posto. Senza scendere nel dettaglio dei retroscena, tra i due non correva buon sangue. C’era un contenzioso in corso. Ma il padrone di casa alla fine ha voluto risolvere il caso a modo suo. Approfittando dell’assenza del rivale in questioni di locazione, ha praticato un buco nel muro divisorio tra un altro locale di sua proprietà e la casa in quel momento deserta, e vi si è introdotto.

Armato di cazzuola, cemento, mattoni e quant’altro, si è messo subito al lavoro murando dall’interno l’ingresso dell’appartamento. “E ora vediamo se ci metti di nuovo piede, si sarà detto”. Ma ha solo peggiorato la situazione, perché l’altro, il nemico giurato, ha chiamato i carabinieri.

Constatata la situazione, e ascoltate le parti in causa, i militari si sono poi consultati con il pm di turno alla Procura della Repubblica di Brindisi, e hanno arrestato per violenza privata il proprietario della casa, con custodia cautelare ai domiciliari.