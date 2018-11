Pullman Stp contro pulmino: donna ferita, traffico in tilt sulla statale

MESAGNE - Traffico in tilt sulla strada statale che collega Brindisi a Taranto, a seguito di uno spaventoso scontro fra un pullman extraurbano della Stp e un pulmino nove posti Ford Transit. L'impatto è avvennuto intorno alle ore 18 di oggi (sabato 24 novembre) all'altezza dello svincolo per il centro commerciale Auchan, sulla carreggiata per Taranto.

Da quanto appreso il pulmino era fermo sul margine della carreggiata. Il conducente del mezzo di trasporto pubblico, che in quel momento era fuori servizio e quindi non si trovavano passeggeri al suo interno, si è accorto solo all'ultimo momento della presenza del transit. Troppo tardi, a quel punto, per evitare la collisione.

I danni riportati dal Transit sono stati ingenti. Il parabrezza del pullman è andato in frantumi. Ma fortunatamente il conducente è rimasto illeso, mantre ha riportato solo lievi ferite una donna che si trovava a bordo del nove posti. Sul posto si sono recate tre ambulanze e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi.

Le forze dell'ordine hanno subito deviato il traffico verso le complanari, che nel giro di pochi minuti si sono intasate, Inevitabile quindi la formazione di code chilometriche, con veicoli a passo d'uomo.