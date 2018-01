Col torneo di burraco fondi per operare i bambini in Congo

BRINDISI - Ha riscosso un grande successo la "Befana per il Congo" il torneo di burraco organizzato, proprio il giorno dell' Epifania, dal Rotary Club Appia Antica di Brindisi in collaborazione con l' associazione "Il tempo che vorrei" di Daniele Parisi e l' Hotel Orientale di Brindisi , in favore della Fondazione Femor e dei suoi progetti di cooperazione internazionale nella Repubblica Democratica del Congo.

I giocatori, provenienti dall' intera provincia di Brindisi, hanno gremito la sala congressi dell'Hotel Orientale tutti uniti dal desiderio di regalare un sorriso ai bambini congolesi. Tra le varie attività della Onlus Femor vi è proprio quella di operare gratuitamente i bambini congolesi che nascono con malformazioni agli arti inferiori. Grazie all' aiuto di Femor viene regalato loro un futuro lontano dalla disabilità.

Negli ultimi tre anni i chirurghi ortopedici di Femor, tutti volontari, hanno operato centinaia di bambini ed hanno insegnato tecniche di chirurgia ortopedica a circa 100 medici congolesi. Il Club Rotary Appia Antica, grazie all' aiuto dei soci e dei tanti amici, è orgoglioso di aver contribuito, con questa iniziativa, a regalare ad altri bambini congolesi la possibilità di essere operati ed avere una vita normale, anche nei villaggi più remoti dove spesso viene negato anche il diritto di sognare.