Rapina, eseguito ordine di carcerazione nei confronti di un giovane

BRINDISI - I carabinieri della stazione di Brindisi Centro hanno dato esecuzione all’ordine di esecuzione per la carcerazione, emessa dal Tribunale di Brindisi nei confronti di Andriyovych Kalyta Denis, un 21enne di origine Ucraina, residente a Brindisi.

In particolare, l’uomo già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, deve espiare la pena di anni 3, mesi 2 e 28 giorni di reclusione per i reati di rapina commessi in Brindisi negli anni 2016 e 2017. Dopo le formalità di rito è stato trasferito presso la Casa circondariale di Brindisi.