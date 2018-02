Rapina nella farmacia comunale: banditi armati di coltello, due feriti

BRINDISI - Tentata rapina, l'ennesima, a Brindisi: due banditi armati di coltello, entrambi con volto coperto da caso, hanno fatto irruzione nella farmacia comunale di via Grazia Balsamo, attorno alle 18.30. Due persone sono rimaste ferite: stando alle primissime testimonianze, si tratterebbe di cliente, un carabiniere fuori servizio, e di un dipendente della farmacia di proprietà del Comune di Brindisi. Sul pavimento sono state trovate gocce din sangue. E' stato chiesto l'intervento del 118.

I due sarebbero fuggiti su uno scooter di colore nero. Ad entrare in azione, sarebbe stato solo uno, mentre l'altro lo aspettava con il motore acceso. Una persona ha tentato di inseguirli. Sul posto gli agenti della sezione Volanti e i carabinieri della compagnia di Brindisi. Il carabiniere, libero dal servizio, che in quel momento era nella farmacia avrebbe cercato di fermare il bandito, riportando una ferita da taglio alla mano destra. Il dipendente ha riportato una ferita sulla fronte. Lo stesso farmacista ha tentato di bloccare il giovane. La rapina, quindi, è fallita. I due banditi hanno preferito darsi alla fuga verso via Appia, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Sul pavimento è stato trovato il coltello impugnato dal bandito. E' caduto nelle fasi della collutazione. E' stato posto sotto sequestro per essere consegnato ai militari della scientifica, allo scopo di isolare tracce di Dna. Si tratta di uno di quelli usati nelle macellerie. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere dicui è dotata la farmacia.