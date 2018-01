Rapinata mentre porta l'incasso in banca: bottino di 4mila euro

TORRE SANTA SUSANNA - Due banditi l'hanno fermata mentre portava l'incasso in banca e si sono fatti consegnare il denaro. Ammonta a quasi 4mila euro il bottino di una rapina perpetrata intorno alle ore 11 di oggi (15 gennaio) ai danni di una dipendente del sumermercato Giò di Torre Santa Susanna, situato in via Oria.

La malcapitata si stava dirigendo presso un istituto di credito situato nel centro di Torre quando è stata avvicinata dai due rapinatori, entrambi con volto coperto da passamontagna. A quanto pare i due erano disarmati. Dopo aver arraffato il bottino, si sono dileguati per le vie limitrofe. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i carabinieri della locale stazione. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere della zona.