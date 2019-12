Rapinatore solitario in azione nella tabaccheria fugge con 250 euro

BRINDISI – Rapinatore solitario in azione nella tabaccheria di piazza Dante a Brindisi. In pieno centro. Intorno alle 19.30 di oggi, mercoledì 18 dicembre, un uomo ha fatto irruzione nella rivendita e minacciando il proprietario con un coltello si è fatto consegnare i soldi dalla cassa. È riuscito a impossessarsi di 250 euro. È fuggito a piedi e durante la fuga ha buttato il coltello per terra. Sul posto si sono recate alcune pattuglie dei carabinieri che hanno ascoltato la testimonianza della vittima e avviato le ricerche del malfattore.