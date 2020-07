Resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia: arrestato un uomo

OSTUNI - Nel pomeriggio di martedì 14 luglio, gli uomini del commissariato polizia di Ostuni hanno arrestato il 36enne M.C. per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. Ha raggiunto la compagna, una 22enne del posto, negli uffici di polizia dove si era recata insieme alla figlia piccola, per sporgere denuncia proprio per i maltrattamenti subiti e ha inveito contro i poliziotti.

Il 36enne dopo aver chiesto informazioni circa la presenza della compagna negli Uffici di Polizia rivolgendosi con toni minacciosi agli operatori che presidiavano l’ingresso del Commissariato, con il chiaro intento di raggiungerla.

All’invito dei poliziotti di calmarsi si è scagliato violentemente contro gli operatori di Polizia e contro la porta d’ingresso dell’Ufficio denunce colpendola con calci e pugni senza danneggiarla solo perché si tratta di una porta blindata. Non riuscendo nell’intento di raggiungere la sua compagna, ha lanciato il telefono cellulare contro la vetrata di protezione della postazione radio dove si trovava l’operatore della Sala Operativa, rompendo l’apparecchio.

Immediatamente dopo ha tentato di darsi alla fuga dirigendosi verso le vie del centro cittadino. I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato dopo poche decine di metri traendolo in arresto. Il 36enne dopo le formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Il provvedimento restrittivo è stato convalidato nel corso dell’udienza tenutasi nella mattinata odierna.