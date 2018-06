Ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito: denunciata una famiglia

I carabinieri della stazione di San Donaci hanno denunciato F.G., 66 anni, A.S. 34 anni, A.R., 50 enne ed F.D. 40 enne, tutti di Surbo (Le), componenti dello stesso nucleo familiare, per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito. A seguito della visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, è emerso che i suddetti il 15 maggio scorso presso l’area carburanti Ipercoop 3.0 di Surbo, hanno utilizzato una carta bancoposta risultata provento di furto e intestata a un 79enne del luogo, per effettuare un rifornimento di carburante all’autovettura di famiglia.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana hanno denunciato A.C., 29enne del luogo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane, a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 4 involucri contenente complessivamente 2 grammi di cocaina, 1 grammo di marijuana e 1 grammo di haschish, occultati nel comodino della camera da letto, il tutto sottoposto a sequestro.

A Ostuni i carabinieri, al termine di attività d’indagine, hanno denunciato D.T., 43 enne, D.C.D., 43 enne, entrambi di Taranto e F.P., 41 enne da Statte (Ta), per concorso in truffa e sostituzione di persona. I denunciati hanno acquisito, indebitamente e all’insaputa di un 41enne di Ostuni, i suoi dati anagrafici, stipulando successivamente un contratto di finanziamento per l’acquisto di un costoso elettrodomestico.

I carabinieri della stazione di San Pancrazio Salentino nel corso dell’attività di controllo del territorio hanno rinvenuto in agro di Torre Santa Susanna una Giulietta di colore bianco oggetto di furto, avvenuto l’11 giugno scorso in Cellino San Marco e denunciato presso la locale stazione cc. Il mezzo è stato restituito al proprietario.