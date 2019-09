Annullati dal Riesame gli arresti domiciliari per un 38enne

CELLINO SAN MARCO – Annullato dal Tribunale del Riesame di Lecce il provvedimento degli arresti domiciliari, applicato il 24 agosto scorso come misura maggiormente afflittiva al 38enne Gianmarco Caldiron, sino a quel momento sottoposto solo all’obbligo di presentazione alla stazione dei carabinieri. Lo fa sapere il difensore di Caldiron, avvocato Marco Scozia, che ha ottenuto dai giudici di garanzia il riconoscimento delle proprie tesi. Per Caldiron, in virtù della decisione, è stata disposta l’immediata remissione in libertà. L’uomo sarà tenuto ad osservare l’obbligo di dimora.