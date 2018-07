Rifiuti abbandonati e incendiati: Ecotecnica e pompieri sulla litoranea

BRINDISI – La strada litoranea a nord di Brindisi è una lunga distesa di rifiuti abbandonati. Fra la macchia mediterranea e le erbacce che lambiscono la carreggiata, a pochi passi dalle spiagge, vengono abbandonati mobili, sedie, poltrone, buste di plastica piene di ogni schifezza. E’ in questo modo che gli incivili si disfano della vecchia mobilia, quando basterebbe contattare la ditta Ecotecnica attraverso il numero verde, o recarsi direttamente presso il centro di raccolta materiali situato nella zona industriale, per smaltire i rifiuti ingombrati.

Gli operatori dell’azienda salentina stamani (14 luglio) hanno bonificato la zona compresa fra via Serra e Giancola, una delle predilette dagli inquinatori. E purtroppo c’è chi, oltre ad abbandonare i rifiuti, accende dei falò a bordo strada. E’ accaduto stamani, proprio in questa fascia della strada costiera. I vigili del fuoco si sono recati sul posto per spegnere il rogo doloso.

