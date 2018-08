Rifiuti e occupazione abusiva di suolo pubblico: pioggia di multe a Ceglie

CEGLIE MESSAPICA – Anche questa estate il comando di polizia locale di Ceglie Messapica diretto dal comandante Cataldo Bellanova ha predisposto il progetto Sicurezza estate 2018, iniziato lo scorso 28 giugno.

Tra le varie attività dedicate al controllo del territorio e delle innumerevoli manifestazioni civili e religiose programmate, il Corpo ha intrapreso anche il controllo delle postazioni di conferimento dei rifiuti presente sul territorio comunale, finalizzando la propria azione alla repressione degli illeciti ambientali in generale, e in particolare, al rispetto della normativa locale sul corretto conferimento dei rifiuti nelle postazioni presenti sul territorio, in particolare su quello extraurbano e rurale.

Il dispositivo, messo in atto attraverso il monitoraggio con pattuglie dinamiche e con fototrappole che immortalano gli autori degli illeciti, ha dato immediatamente i primi risultati, consentendo di elevare decine di verbali di contravvenzione.

All’interno del centro abitato sono scattati i controlli relativi alle occupazioni del suolo pubblico nella zona del centro storico/medievale e adiacenze. Su circa 30 esercizi controllati sinora, ne sono stati sanzionati quattro per occupazione di suolo pubblico abusiva. Sono nove le segnalazioni per occupazione di suolo in misura superiore a quella autorizzata.

Le attività di controllo e repressioni della polizia locale di Ceglie continueranno senza sosta per tutta l’estate, pertanto gli utenti vengono invitati al rispetto delle regole per non incappare nelle sanzioni previste.