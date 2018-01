Rifiuti scaricati a pochi passi da una palestra: "Servono le telecamere"

BRINDISI – Ci sono zone della città completamente alla mercé degli inquinatori. Una di queste sono i terreni di campagna che circondano la palestra di una società sportiva situata in via Pellizza da Volpedo, al rione Sant’Elia. Un residente del posto ha contattato la redazione di BrindisiReport per segnalare, documentandolo fotograficamente, l’ennesimo scarico di rifiuti, in pieno centro abitato.

Si tratta perlopiù di rifiuti domestici (cartoni, buste, oggetti di plastica di vario tipo) abbandonati sui terreni ricoperti da erbacce che lambiscono la strada di collegamento fra via Pellizza da Volpedo e una serie di villette.

Nulla di nuovo, purtroppo, per questo scorcio degradato di periferia. Eppure “basterebbe equipaggiare la zona di qualche telecamera – sostiene l’autore della segnalazione - per individuare e punire gli incivili che quasi quotidianamente riversano quintali di rifiuti in pieno centro abitato”.