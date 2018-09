Rintracciato nella notte il pensionato di Ostuni: sta bene

OSTUNI – Angoscia terminata, con un lieto fine. E’ stato rintracciato nella notte il pensionato di Ostuni, scomparso ieri mattina a Bisceglie, dove era in vacanza con la famiglia: Angelo Antonio Lococciolo, 75 anni, per tutti Lino, è stato trovato dai carabinieri attorno alle 3, è in buone condizioni di salute e ha potuto riabbracciare i parenti.

L’anziano, nato e residente della Città Bianca, è stato visto camminare a piedi lungo la strada che da Bisceglie conduce a Bitonto. Non aveva il telefonino. A notare la sagoma di un uomo sono stati i militari in servizio, partendo da alcune segnalazioni arrivate dopo l’appello lanciato dai familiari e pubblicato anche sul sito internet della trasmissione Chi l’ha visto di Rai 3. Il messaggio dei familiari è stato rilanciato anche sui social.

Più di qualcuno aveva riferito di aver visto un uomo che corrispondeva alla descrizione fisica del pensionato percorrere a piedi una strada della zona artigianale di Bisceglie, conosciuta perché conduce a una sala ricevimenti. La segnalazione era relativa al primo pomeriggio. Nella notte il ritrovamento.