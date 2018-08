Rione Casale, festa per i 60 anni dell’Ave Maris Stella

BRINDISI – Festa per i 60 anni della chiesa Ave Maris Stella del quartiere Casale di Brindisi. Per la ricorrenza, dal 3 al 9 settembre sono previsti celebrazioni e riti religiosi, eventi sportivi, momenti dedicati alla memoria ed intrattenimento per le famiglie e i bambini. Sarà l’occasione per la riapertura al pubblico della cripta dopo i lavori di restauro: la cerimonia è prevista domenica 9 settembre, subito dopo la celebrazione della messa delle 11.

Nel programma, è previsto il torneo "Baskettiamo" che si svolgerà il 2 e il 3 settembre nel campo della parrocchia: è aperto ai ragazzi di età compresa fra 10 e 13 anni e da 14 a 18 anni. Le partite saranno disputate dalle 17 sino alle 20. Mercoledì 5 agosto, tavola rotonda con testimonianze di alcuni dei protagonisti della vita parrocchiale (inizio ore 20).

Giovedì 6 settembre, festa delle famiglie con benedizione dei bambini alle 19,30. A seguire, inaugurazione del campetto parrocchiale e poi via libera ai giochi per i più piccoli. Come da tradizione, venerdì 7 settembre, processione della statua della Vergine lungo le strade del Villaggio pescatori alle 19,30, poi messa e rosario con i gruppi di preghiera parrocchiali e dell'associazione Matteo Farina alle 22. Il giorno dopo, sabato 8 settembre, processione via mare con benedizione delle barche alle 17,30 e al rientro, celebrazione della messa sul sagrato della chiesa. Sarà presente il vescovo Domenico Caliandro.

