San Donaci, sfida tra due civiche e 5Stelle: due donne e un uomo aspiranti sindaco

SAN DONACI – E’ sfida tra due liste civiche ConVincenti sindaco e San Donaci Futura e il Movimento CinqueStelle per il governo dell’unico comune della provincia non commissariato. Si vota il 10 giugno, alla scadenza naturale del mandato del sindaco Domenico Fina, eletto a maggio 2013. Turno unico.

Le liste depositate

I candidati per la Fascia Tricolore sono – in ordine alfabetico – Dolores Bardicchia, per i 5Stelle, arrivati nei giorni scorsi alla certificazione; Angelo Marasco con San Donaci Futura e Antonella Vincenti in pista con la lista chiamata ConVincenti sindaco. A conferma del fatto che qui, in questo piccolo Comune del Brindisi, i partiti tradizionali sono tramontati per lasciare spazio a progetti cuciti attorno alle persone. Così sostengono i diretti interessati.

Del Pd non c’è il simbolo accanto ad Antonella Vincenti, così come non c’è neppure il simbolo del partito opposto, Forza Italia, però la voce degli azzurri locali si fa comunque sentire nella stessa lista. Pezzi o correnti di Liberi e Uguali, dei Comunisti e persino di Liberi e Forti di estrazione opposta essendo di destra, hanno trovato residenza nella lista San Donaci Futura. C’è stato un tentativo di ricomporre la sinistra come è avvenuto a Brindisi città, ma non è andato in porto. Si è arenato alla fine del mese di marzo.

Candidato sindaco Dolores Bardicchia

Movimento CinqueStelle: Salvatore Alemanno; Gino Fanelli; Francesca Capodieci; Francesca Presta; Francesca Pepe; Massimo Cordel; Luca Cenerario; Mino Maci; Carmine Zicola; Donato Pagano; Arianna Vitti; Luciana Marziano.

Candidato sindaco Angelo Marasco:

Lista San Donaci Futura: Rosita Perrone; Carmine Brogna; Franco Rizzo; Valentina Fina; Mariangela Presta; Teresa Donateo; Gianluca Zurlo; Angelo Presta; Maria Elena Mauro; Marco Lolli; Mario Zezza; Marco Vergine

Candidato sindaco Antonella Vincenti

Lista ConVincenti: Alessandra De Mitri; Pinuccia Fortunato; Mimmo Rubino; Vincenzo Rizzo; Maurizio Greco; Pierangela Del Prete; Pompilio Perrone; Barbara Gioffreda; Alfonso Lezzi; Giovanni Lolli; Annita Serio; Maria Gilda Quarta.