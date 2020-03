San Vito dei Normanni. Vigilanti sventano furto in una dimora estiva

SAN VITO DEI NORMANNI - Una dimora per le vacanze estive è stata presa di mira la notte scorsa dai ladri in contrada Grattile in agro di San Vito dei Normanni. I fatti si sono verificati intorno alle 2 quando, scattato l'allarme, il segnale ha raggiunto la centrale dell'agenzia di vigilanza Vigil Nova, che subito ha inviato sul posto le pattuglie. I ladri si sono dileguati nelle campagne circostanti e sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di San Vito per i rilievi del caso ed il responsabile della custodia della villa.

