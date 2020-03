Sbarco a Cerano: giovani profughi trovati nelle campagne

CERANO - Nuovo sbarco di profughi sulla costa brindisina, precisamente a Cerano, località balneare a sud del capoluogo già interessata in passato da episodi dello stesso genere. Alle prime ore del giorno di oggi, venerdì 27 marzo, è approdato un gruppo di ragazzini, poco più di 30. Sono stati trovati da una guardia particolare giurata dell'istituto Vigil Nova durante un giro di pattugliamento tra i terreni della litoranea di proprietà di alcune aziende agricole del posto. Erano le 6.30 circa.

I ragazzini, che avrebbero riferito di essere egiziani, sono stati trovati proprio in una campagna intenti a togliere gli abiti bagnati per sostituirli con quelli asciutti. Indossavano tutti le mascherine chirurgiche. Il vigilante ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Sul posto si sono recati carabinieri e finanza. Alcuni di essi sono riusciti a fuggire ma sono stati presi poco dopo, per altri le ricerche sono ancora in corso.

Articolo in aggiornamento

