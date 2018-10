Scherma: successi internazionali per le Lame Azzurre Brindisi

BRINDISI - Sotto il cielo di Klangerfurt, l'Enel Scherma Lame Azzurre Brindisi “maestri Zumbo” in occasione del Circuito Cadetti di Spada Femminile e Maschile tenutosi il 27 e il 28 Ottobre porta a casa con Pietro Rinaldi nella gara a squadre (Italia 2) un'importante medaglia d'argento confermandosi ancora una volta al di fuori dei confini nazionali. In particolare, la squadra italiana è stata battuta dal team USA per un punteggio di 32-45 (i risultati dei precendenti incontri sono i seguenti: Italia -mix team 45 a 35, Italia-usa3 45 a 27

e Italia-Polonia 45 a 37).

L'atleta, nella giornata di sabato, aveva già ottenuto un buon nono posto a livello individuale.

Quest'ultimo, sempre in ambito europeo in occasione della Seconda Prova del Circuito Cadetti, sarà impegnato a Budapest il 10 e l'11 Novembre.

Per la categoria femminile, invece, Liliana Verdesca si è arrestata all'accesso per i primi sessantaquattro del circuito mentre nella gara a squadre con la selezione Italia 3 è riuscita ad ottenere il quarto posto.

Nonostante i gli ottimi risultati, la società brindisina dei maestri Flavio Zumbo, Alessandro Rubino e Chiara Spedicato non potrà prendersi alcuna pausa in quanto già nella suddetta settimana è chiamata ad affrontare gli Assoluti Nazionali che si terranno a Bastia Umbra il 3 ed il 4 Novembre.