Scippatore seriale in azione: cinque anziane prese di mira in pochi giorni

FRANCAVILLA FONTANA – Cinque anziane prese di mira nel giro di pochi giorni. Due solo nella giornata di ieri (12 giugno). Un rapinatore seriale imperversa a Francavilla Fontana. I carabinieri della locale compagnia al comando del capitano Nicola Maggio sono al lavoro per fermare l’escalation. Le denunce sono cinque, ma non si esclude che i reati commessi siano di più.

Il modus operandi è sempre lo stesso. Il malfattore si avvicina alle vittime con un pretesto e, in un baleno, strappa loro la catenina dal colo. Poi si dilegua a piedi.

I primi tre scippi sono avvenuti nei pressi della Porta dei Cappuccini. Ieri mattina, intorno alle 10, il malvivente è entrato in azione in via Margarita, ai danni di una 69enne. In serata, intorno alle ore 19, ha derubato una 84enne in via Costantino.

Le immagini riprese dalle telecamere sono al vaglio dei militari, che stanno profondendo massimo impegno per consegnale alla giustizia il responsabile dell’odioso crimine.