Furto di energia elettrica per illuminare l'appartamento

SAN DONACI - Furto di energia elettrica per illuminare la propria abitazione, dopo che Enel aveva sigillato il pannello per il mancato pagamento di una bolletta da 760 euro: un uomo di 50 anni, residente a San Donaci, è stato arrestato e rimesso in libertà.

A scoprire il furto sono stati i carabinieri della stazione di San Donaci. Unitamente al personale Enel intervenuto sul posto, hanno accertato che l’uomo ha realizzato abusivamente in modo fraudolento usando violenza sulle cose, consistita nella rottura dei sigilli Enel apposti sul pannello centralizzato, nonché collegando fraudolentemente i cavi di rame sulla morsettiera del quadro centralizzato del condominio un allaccio.