Scoperto by-pass per sottrarre illegalmente elettricità: un arresto

SAN VITO DE NORMANNI - I carabinieri della Sezione radiomobile di San Vito dei Normanni hanno arrestato per furto di energia elettrica, un 45enne del luogo. Nel corso di una verifica effettuata unitamente a personale ispettivo della Società Enel, è emerso che l'uomo aveva creato un by-pass che ha permesso il prelievo di energia senza essere misurata dal contatore elettronico.

I tecnici, dopo aver messo in sicurezza l’impianto, hanno accertato il danno economico che è stato stimato complessivamente in 60mila kw/h pari ad un controvalore economico di 14mila euro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà ai sensi dell’art. 121 delle norme di attuazione del codice di procedura penale su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.