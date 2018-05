Scrutatori di nuovo a chiamata: i tre ex consiglieri dicono no al sorteggio

BRINDISI – Niente sorteggio. Per gli scrutatori, ancora una volta, la strada è quella della “chiamata diretta”, altrimenti detta della “designazione”. Nonostante la richiesta del commissario Santi Giuffrè, i tre componenti della Commissione elettorale del Comune di Brindisi, hanno deciso di proseguire nel segno della continuità con il passato. Di conseguenza, anche per le elezioni del prossimo 10 giugno, i nominativi saranno il risultato di “nomine” in gran parte, mentre solo la porzione spettante alla struttura commissariale sarà rimessa al caso, con estrazione.

Il caso scrutatori

La decisione della designazione è stata consegnata dai consiglieri uscenti Giampiero Epifani, Antonio Pisanelli e Luigi Sergi, tutti e tre ricandidati per uno scranno in Assise, nelle liste a sostegno dell’aspirante primo cittadino, Roberto Cavalera, espressione del centrodestra a trazione Forza Italia. I tre, in qualità di componenti dell’unica commissione superstite dopo la caduta dell’Amministrazione centrista di Angela Carluccio, hanno di fatto restituito al mittente l’invito rivolto nei giorni scorsi da Giuffrè, finalizzata a garantire massima imparzialità nelle operazioni di scelta degli scrutatori. Ultimo passaggio a cui il Comune di Brindisi deve adempiere in vista del ritorno alle urne.

Chi sperava, quindi, in un cambio di rotta rispetto al passato, sarà costretto a fare i conti con la realtà messa nera su bianco nel verbale della Commissione, firmato dai tre questa mattina a Palazzo di città. Ciascuno dei consiglieri ex, in corsa di nuovo, consegnerà un elenco di nomi. Quei nominativi saranno chiamati direttamente. Saranno, appunto quelli degli scrutatori, risultato di scelte fatte da Epifani, in lista con Idea; Pisanelli per Brindisivirtuosa Udc (quella in cui capolista è il notaio Michele Errico) e Sergi per Brindisi Popolare.

Il no al sorteggio chiesto dal commissario

Non risulta, al momento, alcuna dichiarazione ufficiale dei tre. In altri termini, la domanda per quale motivo continuare a seguire la rotta della designazione, resta senza risposta. A meno che non si vuole ritenere valida la giustificazione ufficiosa che rimanda da un lato alla necessità di dare spazio ai disoccupati, dall’altro a persone che hanno già esperienza e che, in tanto già scrutatori in occasione delle passate elezioni (tra politiche e amministrative) sarebbero in grado di gestire possibili intoppi. Queste, infatti, sono le voci che questa mattina circolavano tra i corridoi del Palazzo.

Fatto sta che sono stati cestinati gli appelli provenienti da più parti per dar spazio al sorteggio, unica scelta in grado di assicurare imparzialità per mettere la parola fine alla cosiddetta lottizzazione politica e parentale degli scrutatori. In tal senso c’era stato, nei giorni scorsi, il primo flash mob davanti a Palazzo di città per dire no alla “nomina degli scrutatori” organizzato dalla destra con in testa il candidato sindaco Massimo Ciullo. Richieste in tal senso anche dagli altri aspiranti sindaco, Ferruccio Di Noi, di Impegno sociale, Riccardo Rossi per il centrosinistra e Gianluca Serra per il movimento CinqueStelle. Lo stesso candidato del centrodestra, Cavalera, si era detto favorevole al sorteggio, ma evidentemente i "suoi" sostenitori hanno disatteso l'invito.

La protesta su Facebook

La rivolta su Facebook si è fatta sentire a stretto giro. Anche perché, qualcuno tra i candidati consiglieri comunali degli altri schieramenti, ha voluto seguire personalmente la riunione della commissione elettorale e ha documentato i passaggi con diretta sul social network. “Come sempre, tra gli scrutatori ci saranno i parenti di, gli amici di, o i conoscenti di”, dicono gli scontenti. “Per gli altri non c’è possibilità”, aggiungono.

“Si ripete la corsa per riuscire a ottenere il gettone per le giornate di lavoro ai seggi e Brindisi non cambierà mai”. “In una famiglia due o tre persone, mentre c’è un sacco di gente iscritta alle liste che continua a restare fuori. E' una vergogna. Possibile che nessuno riesca a fare niente?”. Risposta: no. A dispetto del rinnovamento auspicato in maniera trasversale.

Ciullo, presente ai lavori della commissione, ha commentato: "La coalizione di Cavalera non è credibile se il candidato ha auspicato pubblicamente il sorteggio e ha sostenuto, nel corso della conferenza stampa in cui si è presentato alla città e agli elettori, come garante della coalizione".