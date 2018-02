Scrutatori a Brindisi, ecco l’elenco: “La nomina garantisce efficienza”

BRINDISI – Chiamata diretta per la quasi totalità degli scrutatori che a Brindisi saranno impegnati nelle sezioni elettorali per le politiche del prossimo 4 marzo. Riceveranno un gettone pari a 120 euro.

Il criterio e le polemiche

L’elenco è stato definito dopo la riunione della commissione elettorale del Comune, nella quale hanno trovato posto il sub commissario Vito Onofrio Padovano in veste di presidente in sostituzione del commissario Santi Giuffrè, e i tre consiglieri comunali uscenti Luigi Sergi, dei Democratici per Brindisi; Antonio Pisanelli per l’Udc espressione delle minoranze con riferimento alla passata Amministrazione guidata da Angela Carluccio, e Giampiero Epifani per Noi Centro.

Risultato? La struttura commissariale, per la parte sua competenza, ha fatto affidamento al sorteggio per garantire imparzialità e trasparenza, i tre consiglieri (parte politica) hanno riesumato il sempre verde criterio della chiamata diretta, previsto dalla legge ma contestato perché sarebbe contaminato da lottizzazione, stando ai contestatori. Più di qualcuno, infatti, sostiene che in tal modo siano stati inseriti nell’elenco degli scrutatori familiari dei tre consiglieri, diretti o acquisiti, amici e amici degli amici. Fatto sta che l’elenco è stato approntato e pubblicato, dopo aver preso delle dichiarazioni dei tre.

Il primo a prendere la parola nella riunione che si è svolta a Palazzi di città è stato Pisanelli: “Alla luce delle difficoltà organizzative verificatesi in passato, nelle quali il criterio scelto era il sorteggio dei nominativi, si ritiene opportuno procedere alle designazioni per nomina”, si legge nel verbale. Quali difficoltà? Queste, secondo il consigliere: “Eccessivo numero di rinunce tra i sorteggiati, ritardi nel reperire i sostituti”. Dopo di lui, ha preso la parola Sergi, il quale – si legge – “nel confermare la propria intenzione di nominare direttamente gli scrutatori, aggiunge che nel recente passato, a seguito del sorteggio integrale degli scrutatori, la macchina organizzativa del Comune ha subito notevoli ritardi, per aver dovuto provvedere alla sostituzione di buona parte dei sorteggiati”. Non solo. “Rilevanti sono state – secondo Sergi - le ripercussioni per l’inefficienza dimostrata dai componenti dei seggi così individuati, tanco che molti scrutatori sono stati segnalati alle autorità componenti per non aver svolto adeguatamente i compiti loro assegnati”. Infine Epifani: si è “uniformato a quanto espresso dagli altri componenti della commissione, ribadendo l’opportunità che la nomina ricade su persone senza occupazione”.

Questo l’elenco degli scrutatori sezione per sezione:

Sezione elettorale 1, scuola elementare Perasso: Cosimo Allegrini, Mauro Carecci, Giulia Danese, Adriana Giannelli; sezione 2, scuola elementare via Mantegna: Gianluca Amaro, Annamaria Caroli, Omar Corsa, Stefano D’Urso; sezione tre, scuola Salvemini in viale della Libertà: Susanna Ancona, Achille Azzarito, Pietro Gioia, Andrea Pagano; sezione 4, scuola media di via Sele rione Perrino: Angela Anne’, Federica Arcadio, Fabiola De Mitri, Antonio Tedesco; sezione 5 scuola elementare don Milani: Donatella Ancona, Antonino Addolorata, Elisa Ciampi, Cibzia De Virgilio; sezione 6, scuola Salvemini: Alessandra Apruzzese, Tiziana Camassa, Ketty Iaia, Vincenzo Polifemo; sezione 7, scuola Leonardo da Vinci in via don Guanella: Marco Arigliano, Mario De Virgilio, Manuel Fiusco, Danilo Leo; sezione 8, scuola elementare viale Leonardo da Vinci: Emilio Avallone, Giulia Caforio, Loredana Cohen, Francesca Scialpi; sezione 9 scuola elementare via Mantegna: Tiziana Bagnardi, Anna Epifani, Simone Quarta, Antonio Rescio; sezione 10, scuola media Salvemini: Erika Basile, Lucia Colaianni, Arianna Gloria, Massimiliano Simmini; sezione 11, scuola elementare via Mantegna: Angela Bidetti, Antonio Cisternino Paolo Maggiore, Ilde Marcella Perrone; sezione 12, scuola elementare via dei Salici: Alessandra Ble’, Sabrina Centonze, Valentina Dal Seno, Elisa Lofoco; sezione 13, scuola elementare Perasso: Paolo De Vito, Antonella Giulivo, Roberto Marchionna; sezione 14, scuola elementare Perasso: Alberto Guadalupi, Lorenzo Calo’, Maria Marina Mela, Anna Romanelli; sezione 15, scuola elementare Mantegna: Stefania Calò, Giovanni Campanella, Luigi Cisternino, Andrea D’Alò; sezione 16, scuola elementare Perasso in corso Roma: Alberto Avanzi, Cosimo Camassa, Marco Lobuono, Nicoletta Mela; sezione 17, scuola elementare in via Leonardo da Vinci: Lucia Capone, Simone De Iaco, Nicola De Lucia, Gian Paolo Ladisa; sezione 18: scuola elementare Perasso in corso Roma: Anna Capoziello, Antonella Carrisi, Rosettta Mirabello, Massimiliano Zippo; sezione 19, scuola elementare viale Gran Bretagna, rione Bozzano: Daniela Calcagno, Sonia Carlucci, Francesco Manni, Giuseppina Mazzeo; sezione 20, scuola Perasso in corso Roma: Cecilia Carraresi, Simona De Blasi, Ambra Iacobbi, Franco Viola; sezione 21, scuola elementare via dei Salici: Ennio Antonio Ciotta, Mirko Di Noi, Leopolo Gareri, Sara Giudice; sezione 22, scuola via Mantegna: Marco Calabrese, Martina Calò, Simone Capoccia, Francesca Convertino; sezione 23, scuola Perasso: Pietro Crescenzo, Laura Losito, Alessandro Palma, Stefania Pierri; sezione 24, scuola elementare viale Gran Bretagna: Roberta Cursi, Emanuele Montinaro, Gaetano Petrosino, Giuseppe Schirosi; sezione 25, scuola elementare viale Gran Bretagna: Maria Cuscito, Anna Daniela Danese, Michele Guglielmi, Simona Mazzarini; sezione 26, scuola media via Sele, rione Perrino: Marcella Francesca Caselli, Alfonso Convertino, Giuseppe D’Accico, Maria Pisanelli; sezione 27, scuola elementare via Vittorio Veneto rione Cappuccini: Elisabetta D’Amanzo, Ylenia De Marco, Gianmarco Favatano, Ilenia Paladini; sezione 28, scuola media Salvemini, viale della Libertà: Fabio Campobasso, Endrio Capriccioni, Valentina D’Ambrosio, Antonio Lovasio; sezione 29: scuola elementare via Vittorio Venero: Maria De Blasi, Maria Francesca Marseglia, Elvira Montesardi, Giancarlo Trono; sezione 30, scuola media da Vinci in via don Guanella: Anna Longo, Annalisa Marullo, Roberta Palma; sezione 31, scuola elementare in via Vittorio Veneto: Anna Maria Adriana De Vito, Marco Della Rosa, Chiara Rodi, Alena Yankouskaya; sezione 32, scuola da Vinci: Stefania De Iudicibus, Celeste Napolitano, Benito Sardelli, Viviana Tara; sezione 33, scuola media Marzabotto, in viale Ado Moro: Eleonora Bevilacqua, Andrea Carlomagno, Rosilda Cellamare, Giulia De Leonardis; sezione 34, scuola media Crudomonte, in via Silvio Pellico: Rita Di Emidio, Cesira Lauricella, Teodora Carmina Piliego, Daniela Traversa; sezione 35, scuola materna Giovanni XXIII, viale Aldo Moro: Daniela Cerri, Erika Cesi, Francesco Dolcecanto, Daniela Greco; sezione 36, scuola media da Vinci: Cosima Bruno, Paola Donnicola, Federica Mappa, Giulia Marseglia; sezione 37, scuola elementare via Veneto: Matteo Corvaglia, Maria Falcone, Tiziana Gionfalo, Viviana Giudice, Fabio Guadalupi, Maria Anna Miceli; sezione 38, scuola rionale del Casale, in via Marco Valerio: Alessandra Biagini, Elsa Lucia Boccia, Mariangela Campo; sezione 39, scuola rionale Casale via Marco Valerio: Valerio Ferraro, Paola Bricchetto, Giorgia D’Astore, Piero Amato Festa; Elisabetta Martinese.

Sezione 40, scuola rionale casale via Umberto Maddalena: Ida Amalia Barbera, Giampaolo Filomena, Lucia Lonoce, Susi Cinzia Maganza; sezione 41, scuola materna Alberti in vis Primo Longobarco: Flavia Cafarella, Rosetta Flore, Valentina Tara, Sara Tricario; sezione 42, scuola elementare in via Vivaldi: Angelo Di Cicco, Concetta Gargiulo, Assunta Palazzo, Concetta Scoditti; sezione 43, scuola elementare Vivaldi: Damiano Gianniello, Salvatore Marcorio, Selene Miglietta, Stefania Vergari; sezione 44, scuola elementare Bozzano in via Gran Bretagna: Luana Giannone, Maria Giulia Lecci, Valentina Spagnoletto, Antonella Stamerra; sezione 45, scuola rionale Casale, via Umberto Maddalena: Arcangelo Giglio, Maria Indino, Marcella Morleo, Andrea Tufano; sezione 46, scuola materna Alberti: Monica Ircite, Rossella Lo Martire, Ilaria Pipino, Ylenia Toscano; sezione 47, scuola elementare da Vinci: Cristina D’Oria, Ada De Tommaso, Antonella Licciulli, Valentina Tempesta; sezione 48, scuola materna in via Mecenate: Fabio Buonasperanza, Michela Capuano, Alessandra Manfreda, Gabriella Neglia; sezione 49, scuola media Marzabotto, viale Aldo Moro: Mario Carbone, Valentina Grasso, Giuseppe Manghisi, Tiziana Mariano; sezione 50, scuola media Marzabotto: Daniela Laguercia, Domenico Libardo, Damiano Stefano Marrazza, Erika Ragno; sezione 51, scuola elementare via Vittorio Veneto: Ugo Baldassarre, Fabio Cesi, Silvia Masi, Angelo Antonio Massaro; sezione 52, scuola elementare da Vinci: Maria Branca, Rita Castiglione, Lucia Marra, Mariastella Mastrorosa; sezione 53, scuola elementare Mantegna: Angelica Martignano, Francesco Melfi, Diego Orfano, Marco Schiavone; sezione 54, scuola elementare via Mecenate: Lorena Di Castri, Luca Giudice, Maria Antonietta Guadalupi, Antonio Messa; sezione 55, scuola media Salvemini: Fabiola Cavalera, Andrea De Vincentis, Mauro Fontana, Gianmarco Milani; sezione 56, scuola elementare Crudomonte, in via Pellico: Alex Bellucci, Rita Fiusco, Maria Rosa Morosi, Massimiliano Paladini; sezione 57, scuola media Kennedy, via della Torretta: Corrado Ardizzone, Monica Fanigliulo, Dario Nardelli, Vanessa Zuccaro; sezione 58, scuola elementare via Gran Bretagna: Carolina Confessore, Cotrina Laura De Paola, Cosimo Losavio, Filomena Nigro; sezione 59, scuola elementare don Milani, in via Mantegna: Chiara Marotta, Federica Marzo, Mariapia Pagliara, Francesco Vincifori; sezione 60, scuola media Marzabotto: Federica Della Corte, Marianna Forleo, Francesca Pagliara, Luana Palmieri; sezione 61, scuola materna Giovanni XXIII: Antonio Fiusco, Domenico Gatti, Giuseppe Papagni, Alessandro Stanici; sezione 62 scuola Crudomonte: Adalia Cristofaro, Donatella Gerardi, Madia Passatore; sezione 63, scuola materna viale Aldo Moro: Daniela Campioto, Luca Giudice, Loredana Picoco, Annarita Saracino; sezione 64, scuola Crudomonte: Viviana Di Totero, Carla Gresi, Adriana Pierri, Silvia Rizzo; sezione 65, scuola elementare Vivaldi: Emilia Pignatelli, Sara Rizzo, Salvatore Santoro, Maria Tedesco; sezione 66, scuola Marzabotto: Anna Lauricella, Francesco Pinto, Roberta Rammazzo, Francesca Sgomerra; sezione 67, scuola Crudomonte: Sara Bari, Vanessa Gioia, Silvia Manni, Pasquale Pinto; sezione 68, scuola Kennedy: Antonella De Pascalis, Deborah Ostuni, Patrizia Poletto, Danilo Zecca; sezione 69, scuola Kennedy: Cosimo Basile, Francesca Cellie, Angelo Italo Ponticelli, Giuseppe Ruggiero.

Sezione 70, scuola media da Vinci: Katia Chiatante, Anna Gaudiano, Paolo Davide Loiacono, Barbara Parziale; sezione 71, scuola don Milani in via Mantegna: Massimo Favatano, Simonetta Puce, Fabiana Ribezzi, Davide Schirosi; sezione 72, scuola media via Sele; Cosimina Frigione, Annalisa Petrosino, Fabio Ricciardi, Rossella Trapani; sezione 73, scuola Marzabotto: Mariarosaria Carrozzini, Barbara pepe Esposito, Angelo Pili, Sabrina Rini; sezione 74, scuola media Kennedy: Francesca Basile, Anna Brenda, Lucia Brigida, Giuseppina Santoro; sezione 75, scuola Kennedy: Antonio Consenti, Massimo Saponaro, Anna Schiavone, Danilo Schifeo; sezione 76, scuola rionale Casale in via Umberto Maddalena: Maria Calabresi, Serena Chiaravalle, Erika Scarano, Cosima Tasco; sezione 77, scuola elementare via da Vinci: Francesco Pili, Gianluca Saponaro, Valeria Scarcia, Tamara Vecchio; sezione 78, scuola Salvemini: Mariachiara Bruno, Beatrice Costantini, Aurelia Roppo, Maria Antonia Sciarra; sezione 79, ospedale Perrino: Alessandra Arigliano, Donato Cordella, Natale Nasti, Maria Rotondo, Antony Scivales, Libero Roger Silvestri; sezione 80 ospedale Perrino: Matteo Mariano, Rosa Sciscio, Antonella Alessandra Siciliano, Chiara Solazzo, Carlotta Trono.

Le riserve

Questo, infine, l’elenco delle riserve al quale il Comune attingerà nel caso di rinunce: Ilaria Seclì, Christian Sollitto, Velia Solimeno, Marco Spagnolo, Angelo Schirosi, Michela Spagnolo, Francesca Lella, Myriam Conte, Fabio Storella, Paola Guadalupi, Amalia Sergi, Fiorella Coarelli, Barbara Ruggiero Taliento, Paola Guadalupi (’75), Mariana Guttagliere, Giuseppe Santi, Paola Guadalupi (’66), Sergio Tamburrano, Antonio Martinesi, Patrizia Covito, Alessandra Uggienti, Annalisa Tanzarella, Angela Gabriela Urgese, Francesca Marzio, Gloria Bonafede, Patrizia Taormina, Francesca Massaro, Marianna Altomare, Cosimo Tara, Giuseppe Bova, Alessia Lanotte, Stefania Torrisi, Gennaro Bellucci, Jordan Zullino, Marcello Tripodi, Andrea Tepore, Valeria Covito, Davide Vergari, Lucia De Fazio, Alessandra De Stradis, Cinzia Vero, Aldo Cagnazzo, Guido Coarelli, Virginia Viva, Luigina De Castro, Claudia De Stradis, Valeria Zonno, Rita Bolli, Deborah Abate, Dario Aggiano, Roberto Zuccaro, Davide Tepore, Giuseppe Abantangelo, Veronica Zurlo, Ilaria Aiello, Azzurra Allegrini, Paola Allegrini, Maria Antonietta Altomare, Pamela De Gennaro e Maria Almiento.

Da oggi parton le notifiche. Nei prossimi giorni sarà trasmesso dalla Corte d'Appello di Lecce l'elenco dei presidenti dei seggi.