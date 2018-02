CasaPound al Nervegna, gli antifascisti non lontani. Ma tutto liscio

BRINDISI – CasaPound in conferenza stampa a Palazzo Nervegna, saletta al secondo piano, per presentare il candidato premier dell’organizzazione di estrema destra Simone Di Stefano. A piazza Santa Teresa, qualche centinaio di metri più in là, raduno per l’assemblea antifascista indetta dalla Cgil Brindisi e da Cgil Puglia con il Coordinamento regionale antifascista cui aderiscono, Anpi, Libera, Arci, Rete della Conoscenza, Uds e Act. Una concomitanza che ha indotto il prefetto, questore e le forze dell’ordine alla predisposizione di un servizio d’ordine a prova di eventuali incidenti, ma nulla ha turbato lo svolgimento di entrambe le iniziative.

A Palazzo Nervegna, concesso a CasaPound per la conferenza stampa tra non poche polemiche, Di Stefano e i rappresentanti e candidati brindisini del movimento che si richiama ai principi del cosiddetto fascismo sociale, hanno parlato davanti ad un pubblico di una quarantina di persone, con personale della Digos in sala a vigilare, e un nutrito gruppo di carabinieri e poliziotti in strada in tenuta anti-disordini, a presidiare un perimetro debitamente transennato.

A piazza Santa Teresa l’incontro tra le varie delegazioni delle sigle organizzatrici, cui si sono aggregati candidati ed esponenti della sinistra e di movimenti, come Brindisi Bene Comune e Potere al Popolo, Pd e LeU. Poi tutti nel Salone di rappresentanza dell’amministrazione provinciale, affollato anche nei corridoi, con circa 200 partecipanti all’assemblea.

Quest’ultimo evento è stata organizzato in preparazione della manifestazione nazionale antifascista del 24 febbraio prossimo, ma la scelta della data non è stata casuale, considerando l’arrivo a Brindisi di Simone Di Stefano. C’erano anche vari migranti africani, anche con famiglie al completo, bersaglio della campagna ostile delle destre, testimonianze di vita e di aspettative di accoglienza ed integrazione per una vita migliore in Italia e in Europa.