Blitz contro l'abusivismo commerciale: sequestro di prodotti e multe

BRINDISI – Una task-force composta da agenti della Polizia locale di Brindisi, personale della Asl –Dipartimento di igiene e sicurezza, e militari della Guardia di Finanza ha effettuato stamani un controllo nell’area di via Santa Maria Ausiliatrice alla Commenda, in funzione di contrasto all’abusivismo commerciale e alle minacce derivanti dalla vendita di prodotti in violazione delle normative sulla sicurezza degli alimenti.

L’operazione ha prodotto il sequestro e la confisca di “notevoli quantitativi di ortaggi ed anche di svariati chilogrammi di prodotti ittici quali novellame, pescato di media e piccola taglia e circa 150 chili di ricci di mare”, comunica il comando della Polizia locale. Data “l’incerta provenienza, si è provveduto all’immediata distruzione dell’intero quantitativo della merce sequestrata”, fa sapere il comandante Antonio Orefice.

Sul piano degli adempimenti alle leggi sul commercio, invece, “sono stati identificati tre esercenti l’attività commerciale abusiva, ed elevati tre verbali di violazione amministrativa – legge regionale 247/15 – di 5.000 euro ciascuno”. L’attività di controllo proseguirà costantemente su tutto il territorio comunale.

