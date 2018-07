Serra di marijuana e furto di energia elettrica: arrestato e subito rilasciato

FRANCAVILLA FONTANA – Oltre a coltivare una piccola serra di marijuana, si era allacciato abusivamente alla rete elettrica. E’ stato arrestato in flagranza di reato e subito rilasciato il 38enne P.S., di Francavilla Fontana. L’uomo ha ricevuto la visita dei carabinieri della locale stazione presso la sua proprietà rurale nelle campagne di Francavilla.

Qui i militari hanno rinvenuto tre piante di marijuana dell’altezza di 30 centimetri, oltre a 50 grammi della medesima sostanza, già suddivisa in dosi per la commercializzazione, insieme a vario materiale per il confezionamento della stessa, il tutto sottoposto a sequestro.

Nella circostanza i militari, con l'ausilio del personale tecnico dell'Enel, hanno accertato che il 38enne, mediante un allaccio abusivo diretto sulla rete di pubblica distribuzione, ha eseguito un by–pass al contatore. Tale artifizio ha consentito all'uomo di sottrarre energia per un valore di 5.000 euro. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, dopo le formalità di rito, è stato rimesso in libertà.