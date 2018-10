Servizio di prevenzione reati della compagnia di San Vito

Servizio coordinato di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni e delle stazioni collegate. Eseguite 11 tra perquisizioni personali e veicolari, identificate 75 persone e controllati 48 autoveicoli e tre esercizi pubblici. Elevate 18 contravvenzioni al codice della strada, privilegiando quelle violazioni che concretizzano pericolo per gli stessi conduttori e mettono a repentaglio l’incolumità pubblica, e segnalate alla prefettura come assuntori di stupefacenti due persone trovate in possesso di droghe leggere.

Inoltre sono stati denunciati a piede libero dai militari un disoccupato di Latiano trovato n possesso di un bastone artigianale occultato sotto il sedile della propria vettura; un bracciante di Ceglie Messapica trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere proibito occultato nelle tasche dei pantaloni; un muratore di San Michele Salentino fermato alla guida della propria autovettura, trovato in possesso di un grammo di hashish, che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari, al quale è stata anche ritirata la patente.