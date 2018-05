Si è spento il tenente colonnello Rinaldi: giovedì i funerali a Francavilla

FRANCAVILLA FONTANA - E' morto nella notte dopo una lunga malattia il tenente colonnello dei carabinieri Pierluigi Rinaldi, già comandante del Reparto Operativo del comando provinciale dei carabinieri. Aveva 56 anni ed era originario di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Dal 2007 era in servizio al comando di Latina fino al 2014, quando si era ammalato. In passato aveva guidato le compagnie dei carabinieri di Fermo e Trani e il nucleo operativo del comando provinciale di Venezia.

Il tenente colonnello è deceduto all'ospedale Niguarda di Milano, lascia una moglie e una figlia. I funerali si terranno giovedì 31 maggio presso la Basilica minore Santissimo Rosario di Francavilla Fontana.