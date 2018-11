Si impossessa del portafogli di un uomo: denunciata per furto

LATIANO - Una donna di 39 anni di Latiano è stata denunciata per essersi impossessata dal telefonino e del portafogli che un cliente dell'Auchan aveva dimenticato su un tavolino del centro commerciale: è stata incastrata dalle telecamere dell'ipermercato. Aveva fatto acquisti per 90 euro in mezz'ora, usando la carta di credito trovata nel portafogli. E' accusato di furto aggravato e indebito utilizzo della carta di credito.

Gli accertamenti dei carabinieri sono partiti dopo la denuncia sporta dai un uomo di 39 anni residente a Lecce. La donna, dopo essere stata identificata ha ammesso le proprie responsabilità ed ha consegnato il cellulare, il portafogli e la carta di credito.