Si sporge dalla finestra impugnando due coltelli: carabinieri sventano suicido

CEGLIE MESSAPICA – Si era sporto dalla finestra della sua camera da letto, manifestando intenti suicidi. Ma i carabinieri lo hanno fatto desistere. Si sono vissuti momenti di grande apprensione ieri (22 giugno) nel centro di Ceglie Messapica, dove un uomo in preda a grave crisi di astinenza per via del suo stato di tossicodipendenza minacciava di farla finita, impugnando due coltelli. Sul posto, su richiesta di cittadini allarmati, si sono recati i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni. I militari si sono approcciati all’uomo con professionalità, instaurando un particolare contatto che si è rivelato fruttuoso e che lo hanno fatto desistere dal commettere gesti insani. Messo in sicurezza e disarmato è stato affidato alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto che gli ha somministrato idonea terapia.