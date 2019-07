Mancato rispetto norme sicurezza: denunciato imprenditore agricolo

BRINDISI – I suoi dipendenti lavoravano senza i dispositivi di sicurezza individuale. Inoltre gli stessi non erano stati sottoposti ad adeguati corsi di formazione in materia di sicurezza. Per questo i carabinieri della stazione di Tuturano hanno denunciato a piede libero il titolare di un’azienda agricola situata in contrada Pigna Flores, nell’ambito di una attività intrapresa per contrastare il fenomeno dell’intermediazione illecita di manodopera e lo sfruttamento del lavoro.

In particolare, i militari, durante un controllo nei terreni di proprietà dell’imprenditore, hanno accertato che i braccianti agricoli impiegati lavoravano privi di dispositivi di protezione individuale appurando, altresì, la mancata informazione dei rischi sul posto di lavoro e la mancata frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza. Nel medesimo contesto è stato denunciato in stato di libertà un cittadino 25enne di nazionalità ivoriana, poiché alla richiesta dei militari non ha ottemperato all’ordine di esibire documento attestante la regolare presenza nel territorio nazionale.