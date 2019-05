Scarti edili trasportati abusivamente: denunciate quattro persone

FRANCAVILLA FONTANA – Un autocarro non autorizzato veniva utilizzato per il trasporto di scarti di demolizione edili. Quattro persone sono state denunciate a piede libero nell’ambito di un’indagine condotta dai carabinieri forestali della stazione di Ceglie Messapica. Si tratta di C.R., 43enne francavillese, titolare della ditta che eseguiva i latori edili; C.T., 47enne di Grottaglie, direttore dei lavori; e due operai, B.S., 42enne di Manduria e C.M., 29enne di San Pietro Vernotico. A tutti loro è stato contestato il concorso nel reato di violazione al Codice dell’ambiente.

I rifiuti, da quanto accertato dai militari, provenivano dal centro di Francavilla Fontana. L’ automezzo è stato sottoposto a sequestro, su esecuzione di specifico decreto emanato dall’ Autorità giudiziaria.

Considerata la consistenza dell’attività edile ed industriale in un centro importante come Francavilla Fontana, i carabinieri forestali mantengono costantemente un alto livello di guardia sulla gestione dei rifiuti prodotti in opifici, cantieri ed impianti di recupero.