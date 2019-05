Sorpresi in auto mentre fumavano uno spinello: patente ritirata

ERCHIE – I Carabinieri della Stazione di Erchie, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno segnalato per detenzione di stupefacente per uso personale due giovani del posto che controllati in contrada Greci a bordo dell’auto di un loro congiunto, mentre fumavano uno spinello. La patente è stata ritirata e il veicolo affidato al legittimo proprietario.