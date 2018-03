Sorpreso a cedere dosi di droga a ragazzini: arrestato minorenne

FASANO – I carabinieri della stazione di Fasano, nel corso di specifici servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dell'uso e spaccio di droga, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 17enne del luogo. Il giovane è stato sorpreso in via Stella, traversa della centralissima piazza Ciaia, mentre cedeva dosi di droga ad alcuni coetanei, che al momento non sono ancora stati identificati.

Durante un servizio di appostamento, il 17enne è stato notato a bordo di uno scooter elettrico giungere e andar via in più circostanze dopo essersi avvicinato a più giovani. Bloccato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 28 grammi di hashish, suddivisa in dosi, occultate negli slip.

La conseguente perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, nella camera da letto del ragazzo vario materiale utile per il confezionamento e pesatura dello stupefacente. La droga, i materiali rinvenuti e lo scooter sono stati sottoposti a sequestro. Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 17enne è stato accompagnato presso l'istituto penale per i minorenni di Lecce.