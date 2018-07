Sospensione dell’obbligatorietà vaccinale nell’età evolutiva: raccolta firme anche a S.Pietro

SAN PIETRO VERNOTICO - Da lunedì 16 Luglio 2018, presso il Comune di San Pietro Vernotico, è possibile firmare la proposta di legge d’iniziativa popolare, da presentare in Parlamento, per la sospensione dell’obbligatorietà vaccinale nell’età evolutiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La proposta è sostenuta da 65 realtà fra associazioni, comitati e gruppi spontanei di genitori. La Puglia con le sue associazioni e gruppi di genitori partecipa attivamente nella raccolta delle firme. Ogni cittadino munito di documento di riconoscimento si può recare presso il Comune di appartenenza e supportare la proposta di legge firmando sui moduli depositati in Comune.

La proposta è formata da 4 articoli e prevede sospensione dell’obbligo e abrogazione della 119, farmacovigilanza attiva, istituzione di un comitato scientifico, ripristino dell’obbligo solo in caso di reali epidemie accertate dal ISS senza però precludere l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia. È necessario raccogliere almeno 50.000 firme entro il 2 agosto 2018, data fissata dal Comitato promotore "Libetà di scelta".