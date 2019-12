Mesagne: il questore sospende la licenza a circolo ricreativo

MESAGNE - Personale del commissariato di Mesagne della Polizia di Stato nella giornata di ieri 19 dicembre ha notificato un provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni al titolare di un di pubblico esercizio sito in quel comune, in ottemperanza alla previsione di cui all’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps).

Il locale in questione è un circolo ricreativo e, dal settembre scorso, è stato oggetto di diversi controlli di carattere amministrativo, in occasione dei quali, oltre alla verifica delle licenze, è stata riscontrata una assidua frequentazione di persone con precedenti di polizia.

Il locale, censito come associazione culturale, è un circolo ricreativo autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci, ma in un recentissimo controllo, i poliziotti si sono imbattuti in una rivendita di alimenti.

In relazione a quanto emerso, al titolare è stata comminata anche la sanzione amministrativa pari a 5.000 euro. Tenuto conto che dopo tale controllo gli operatori hanno riscontrato ancora la permanenza di pregiudicati, dal commissariato è partita la proposta di sospensione temporanea della licenza ed il questore ha emesso il provvedimento di chiusura.