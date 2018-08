Sottufficiale dei marò suicida in caserma durante il turno di servizio

BRINDISI - Un sottufficiale della Brigata Marina San Marco, il secondo capo scelto E. C. di 42 anni, originario di Bari, è stato trovato privo di vita nel pomeriggio di oggi nella caserma "Carlotto", base dei fucilieri di marina, in contrada Brancasi a pochi chilometri da Brindisi, sulla statale 16 per San Vito dei Normanni. Un comunicato della Marina Militare fa sapere che il corpo senza vita del sottufficiale è stato rinvenuto dai colleghi, che lo cercavano perchè tardava a rientrare dal servizio di ronda.

Il cadavere del marò era riverso sul pavimento di un capannone, nel perimetro della grande caserma. La morte è stata causata da un colpo dell'arma di ordinanza del sottufficiale, una pistola semiautomatica Beretta calibro 9 parabellum. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Brindisi per gli accertamenti del caso. L'ipotesi è quella del suicidio: il sottufficiale ha lasciato infatti un biglietto di addio. Il pm di turno alla procura di Brindisi ha deciso di non sottoporre il corpo ad autopsia.