Cede la droga a un minorenne: bloccato dopo una fuga fra la folla

FRANCAVILLA FONTANA – In pieno centro, sotto gli affollati portici di corso Umberto di una domenica pre natalizia, ha ceduto un grammo di marijuana a un 17enne, senza accorgersi che i carabinieri lo tenevano d’occhio. Il 21enne Marco Balestra, di Francavilla Fontana, si è imbattuto in una pattuglia del Norm della locale compagnia impegnata in un servizio di controllo del territorio.

Dopo aver assistito allo scambio di sostanza stupefacente, i militari hanno fermato Balestra. Ma il 21enne, nel corso delle operazioni di identificazione, ha tentato di darsi alla fuga fra la folla, spintonando i passanti e causando vari danni materiali, ancora in via di quantificazione. Una volta bloccato, ha opposto resistenza ai carabinieri, provocando a uno di loro delle lesioni.

Il motivo di tale insofferenza è stato presto compreso. Balestra se ne andava in giro con 30 grammi di marijuana confezionata in buste di plastica, da un grammo ognuna. Di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, il giovane è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente a minorenne e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.