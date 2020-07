Ambulante gambizzato in pieno centro: arrestato il responsabile

FRANCAVILLA FONTANA – Con una indagine lampo, è stato identificato e arrestato l’autore del colpo di arma da fuoco che stamattina, nel centro di Francavilla Fontana, ha ferito alla gamba un commerciante ortofrutticolo di 55anni. L’indagato è un 48enne A.A., del posto, già noto alle forze dell'ordine. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri della locale compagnia al comando del capitano Gianluca Cipolletta. I fatti si sono verificati intorno alle ore 12.50 di oggi (martedì 21 luglio), in via Cappuccini, angolo via Ceglie. Il commerciante stava lavorando quando è ferito al polpaccio destro da un proiettile. Numerose persone, fra pedoni e automobilisti, hanno assistito alla scena, in piena ora di punta, in una delle strade più trafficate della città.

Il responsabile si è immediatamente dileguato in auto. Recatisi sul posto per i rilievi del caso, i militari hanno composto nel giro di pochi minuti il mosaico investigativo. Alle 13.30, il sospettato è stato individuato in un uliveto distante circa 10 chilometri dal luogo del ferimento, a bordo della sua auto. Alla vista degli uomini in divisa, il 48enne non ha opposto resistenza.

Dopo ulteriori ricerche, gli investigatori hanno rinvenuto, sempre in quella zona di campagna, l’arma utilizzata, nascosta in un muretto a secco. Si tratta di una pistola calibro 38special, marca Franchi, di proprietà del padre, regolarmente denunciata, con all’interno un bossolo esploso. La pistola è stata sequestrata per successive analisi. Dai primi accertamenti, l’evento è riconducibile a pregressi dissapori, a quanto pare per futili motivi. L’arrestato è stato portato presso la casa circondariale di Brindisi, come disposto dall’autorità giudiziaria. Il ferito si trova per accertamenti presso l’ospedale Perrino. Le sue condizioni non sono gravi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Articolo aggiornato alle ore 19

Gallery