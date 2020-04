Militare si suicida nelle campagne: corpo trovato da un parente

MONTALBANO – Un parente lo ha trovato impiccato a un albero, dopo ore di ricerche. Sono da chiarire le ragioni dell’estremo gesto compiuto stamattina (giovedì 23 aprile) da un militare dell’Aeronautica di 39 anni residente a Montalbano, frazione di Fasano. L’uomo si era allontanato da casa alle prime luci del giorno. I familiari non riuscivano più a contattarlo. Il tragico rinvenimento del corpo privo di vita è avvenuto intorno alle ore 13 in un oliveto in cui il militare si era recato a bordo della propria auto.

Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Fasano e il medico legale. All’interno della vettura non sono stati trovati bigliettini. Il suicidio, da quanto appreso, ha colto di sorpresa la famiglia e gli amici del 39enne. La salma, a disposizione del pm di turno del tribunale di Brindisi, è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Fasano, dove verrà effettuata una ricognizione cadaverica.