Sull'escavatore senza cuffie per la protezione dell'udito: denunciato

SAN PIETRO VERNOTICO - I carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico, al termine degli accertamenti hanno denuncito un operaio, 44enne del luogo, per non aver utilizzato i sistemi di protezione nell’ambito del cantiere dove sono in corso lavori di adeguamento adeguamento nella discarica dismessa di contrada “Pallitica”. L’uomo è stato sorpreso all’interno dell’area di cantiere sprovvisto degli otoprotettori messi a disposizione dal datore di lavoro, mentre era alla guida di un escavatore.