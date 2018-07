Teatro contro ogni barriera, compagnia brindisina al Festival Nazionale

LATIANO - “Quante storie per una foto”, la Fondazione Beato Bartolo Longo di Latiano unica pugliese al Festival Nazionale “Il Giullare” di Trani. “Quante storie per una foto” lo spettacolo a cura della Fondazione Beato Bartolo Longo di Latiano per la regia di Rosario Diviggiano (coordinatore della comunità-alloggio “L’Amicizia” e Teatroterapista) ha aperto la decima edizione del Festival Nazionale del Teatro contro ogni barriera “Il Giullare” a Trani.

La compagnia brindisina - l’unica a rappresentare la Puglia quest’anno - si affaccia per la prima volta al festival ed ha avuto l’onore di aprire la kermesse in occasione dello speciale anniversario della rassegna. Lo spettacolo si è svolto presso il Centro Jobel di Trani in un teatro all’aperto con circa 500 posti a sedere.

L’opera racconta di storie di vita vissuta, di amori, di dolori, di gioie, di momenti reali o immaginati. Storie che sono state riviste, rivisitate, filtrate o arricchite per rivalutare in maniera creativa momenti importanti della propria vita. Uno spettacolo teatrale che mette a nudo le varie sfaccettature dell’esistenza umana attraverso metafore, passando dai vizi alle virtù, con i propri limiti e le proprie abilità.

Nelle precedenti edizioni sul palco tranese si sono esibiti centinaia di artisti con e senza disabilità provenienti da ogni parte d’Italia e segnando la storia di una delle esperienze, con al centro il connubio arte e disabilità tra le più longeve del nostro Paese.

“Il Giullare” nasce nel 2000, quando un gruppo di “sprovveduti” giovani volontari dell’Associazione Promozione Sociale e Solidarietà di Trani, prestano il proprio servizio nella molto familiare casa d’accoglienza, frequentata per due volte a settimana da pazienti del Centro di Salute Mentale. L’Associazione Promozione Sociale e Solidarietà nasce fin dal 1995 dedicandosi a chi vive in condizione di marginalità sociale attraverso una casa di accoglienza e attraverso attività diurne per persone con disagio psichico.