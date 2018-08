Teatro Verdi al buio: "Mostra fotografica non più visitabile"

BRINDISI - Black-out all'impianto elettrico del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Tutto buio da questa mattina. Impossibile, al momento, visitare la mostra fotografia allestita all'interno, documentaria e multimediale, dal titolo: «L’Appia ritrovata. In cammino da Roma a Brindisi» di Paolo Rumiz e compagni.

"Non sarà visitabile fino alla risoluzione, che si auspica rapida, del problema", fanno sapere dalla Fondazione del Verdi. "Gli uffici tecnici sollecitati dall’Amministrazione comunale stanno provvedendo in queste ore a effettuare le verifiche necessarie al fine di accertare la natura del blocco e procedere con il ripristino dell’impianto".

"Gli enti promotori dell’iniziativa si scusano per il temporaneo disservizio legato alla sospensione della fruibilità della mostra, che tanto interesse sta suscitando tra i cittadini e i turisti in visita nella nostra città. In ogni caso, la parte della mostra visitabile presso il Museo Archeologico «Francesco Ribezzo» di Brindisi sarà regolarmente a disposizione". I turni di apertura al pubblico sono i seguenti: dal lunedì al venerdì ore 8-17 (ultimo ingresso ore 16.30); domenica ore 10-13 e 18-21. Ingresso gratuito.

