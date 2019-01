Tentano furto di rame in campo fotovoltaico, messi in fuga dai vigilantes

MESAGNE - Tentato furto di rame in un campo fotovoltaico in contrada Buffi, in agro di Mesagne. Il colpo è fallito per il tempestivo intervento dei vigilantes della società Lf.

I ladri sono riusciti solo a tagliare la rete di recinzione, ma hanno dovuto abbandonare tutto appena hanno visto arrivare la pattuglia. Le guardie giurate hanno sventato il colpo grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza posizionate all'esterno e all'interno del campo fotovoltaico.

