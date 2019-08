Con martello tentano di spaccare vetrata di edicola ma il colpo fallisce

SAN PIETRO VERNOTICO – Tentativo di spaccata la notte scorsa ai danni della cartolibreria De Gaetano sita in via Torchiarolo a San Pietro Vernotico, già bersaglio nei mesi scorsi di un episodio simile. Ignoti, sembrerebbe armati di martello, hanno tentato di spaccare la vetrata, non riuscendoci.

Del fatto se ne sono accorti i proprietari all’alba di oggi quando si sono recati in edicola per iniziare la giornata di lavoro. Sul posto è stata inviata una pattuglia del 112. I carabinieri hanno eseguito il sopralluogo di rito teso a individuare elementi utili per l’identificazione dei responsabili. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona.