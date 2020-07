Donna tenta di lanciarsi nel vuoto da un palazzo di 7 piani: salvata

BRINDISI – Intervento di Polizia locale, vigili del fuoco e carabinieri nella mattinata di oggi, domenica 12 luglio all’angolo tra via Bernardo De Rojas e via Taranto a Brindisi dove una donna di 44 anni ha minacciato il suicidio tentando di lanciarsi da un palazzo di 7 piani.

All’arrivo dei soccorsi, sul posto anche alcuni residenti, la donna era seduta su un cornicione con le gambe penzoloni nel vuoto. Per fortuna i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale sono riusciti a farla desistere.

Nel giro di pochi minuti è rientrata in casa autonomamente anche se gli agenti e i pompieri avevano già raggiunto il terrazzo per tentare di afferrarla. Un’ambulanza del 118, nel frattempo giunta sul posto, l’ha portata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.