Tentato furto nella piscina comunale sventato da guardie giurate

BRINDISI – Tentativo di furto nella piscina comunale Marimisti, sita al quartiere Sant’Elia a Brindisi. Anche questa volta come è accaduto qualche notte fa i ladri sono stati messi in fuga da una pattuglia dell’Istituto di vilanza Ivri. Nella notte tra lunedì e martedì scorsi fu sventato un furto in un market all’ingrosso sito in via Arton.

Anche questa volta, a mandare all’aria il colpo l’entrata in funzione del sistema di allarme e il tempestivo intervento delle guardie giurate. All’1.18 è scattato l’allarme della piscina Marimisti, all’1.23 sul posto c’erano due pattuglie Ivri. I ladri hanno tentato di entrare attraverso una finestra laterale ma hanno dovuto desistere.